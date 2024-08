KUULA | „Tervis toidust“: Eesti esimene intuitiivse toitumise nõustaja Aet Michelson teab, kui hävitavad võivad olla äärmuslikud dieedid

Tänases episoodis jutustame Aet Michelsoniga, kes on esimene registreeritud intuitiivse toitumise nõustaja Eestis. Ta on võtnud südameasjaks õpetada inimesi uuesti sööma enda sisemist intuitsiooni kuulates ning soovib tõsta teadlikkust erinevate dieetide ja asjatute piirangute kahjulikkusest, sest sageli viivad just need ülesöömise, söömasööstude, enda keha vihkamiseni ja isegi toitumishäireteni.