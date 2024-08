Millal me sureme nälga? Arvamusfestivalil arutletakse, kas tänaseks on meie muldadel järel vaid 60–100 saagiaastat

Muld on „nähtamatu“ ja taastumatu loodusvara, mis on nii kaudselt kui ka otseselt meie elu alus. Muld on kõikjal – linnas, teede all, tehisaladel, metsas jne. Viimase 150 aasta jooksul on muldasid kahjustatud rohkem kui eelnenud 10 000 aasta jooksul kokku. Muld saab hääle alal DigiPõld, mis reedesel päeval keskendub kestlikule toidutootmisele ja ‑tarbimisele.