Hapukoor pole kehvem kui jogurt!

Eriti tähelepanuväärne on see, et hapukoore rasvasisaldus on 10–30 protsenti – suurepärane rasvlahustuvate vitamiinide (K, E, D, A, Q) omastamiseks ja hapukoores leiduva A- ja E-vitamiini kasutamiseks. Lisaks leidub hapukoores kaltsiumi, fosforit ja kaaliumi. Valku on hapukoores vähe. Konsistents peaks olema tihe ja tükkideta – hapukoor on kreemine ja meeldiva hapuka lõhna ja maitsega. Toiduvalmistamisel sobib hapukoor nii soolasesse kui magusasse, külma kui kuuma, toore või küpsetatud toidu hulka.