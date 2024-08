Kas pähklid aeguvad? Loe, kuidas kontrollida pähklite kõlblikkust ja neid paremini säilitada

Lahtine pähklipakk on liiga kauaks ootama jäänud ja kahtled, kas need enam süüa kõlbavad? Kas need üldse aeguvad või lähevad halvaks? Erinevatel pähklisortidel on erinevad säilivusajad ning see sõltub ka sellest, kuidas ja kus neid hoiustatakse. Allolevate juhiste järgimine aitab tagada, et pähklid püsivad värsked ja maitsvad nii kaua kui võimalik.