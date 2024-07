RETSEPT: Lihtne ja kreemine banaanijäätis, mis võidab kõik südamed

Jäätis on midagi enamat kui lihtsalt magustoit – see on rõõmuallikas igas vanuses nautlejale. Külma maiusena pakub see värskendust ja jahutust, mida me kõik suvepäevadel otsime. Jäätise valmistamine kodus annab võimaluse katsetada erinevate maitsetega ja luua ka erilisi isiklikke lemmikuid.