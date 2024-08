KUULA | Tordikuninganna Merlette põnev teekond tõlkijast kondiitrikunstini ja hulk vajalikke kooginippe igal tasemel küpsetajale

Merle on esimeselt erialalt hoopis inglise filoloog ja konverentsitõlk ja selles valdkonnas 10 aastat töötanud nii Eestis kui Luksemburgis. Hiljem lõpetas aga hoopis Pariisis Le Cordon Bleu kokakooli kondiitriõpingud ja on esimene eestlane, kes on Le Cordon Bleu koolis lõpetanud kondiitriõppe kõik kolm taset. Sel aastal oli ta juba koos Eesti kokkade võistkonnaga kokkade olümpial IKA Culinary Olympics, kus tema kanda oli võistkonna kondiitri roll. Merle spetsialiteediks on prantsusepärased koogid, tordid ja küpsetised ja tema magusaid suupisteid on pakutud ka presidendi Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul. „Lapsed kaebavad, et nemad saavad liiga vähe kooki, sest kõik ilusad asjad lähevad kodust ära,“ naerab Merle.