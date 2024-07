RETSEPT | Nice’i ehk Nizza salat on põhjusega üks kuulsamaid salateid maailmas

Tellides Nice’i salatit Prantsuse Rivieras, on sul tõenäoliselt võimalik saada iga kord erinev lõuna. Erinevad salatilehed, erinev kaste. Värske grillitud tuunikala või konservitud versioon. Ja nii edasi. Iga kokk ja toidukoht pakuvad seda omal moel. Nii või teisiti, Nice’i salat on nii suvi, kui üks salat saab suvi olla! Värsked kartulid, suvised oad ja magusad kasvuhoonelõhnalised tomatid segatuna tuunikala, oliivide, munade ja kapparitega – sellele kombole on raske leida võrdväärset.