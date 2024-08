Arengutreeneri soovitus neile, kes ei soovi suvepidudel kaalus juurde võtta: on väga oluline, et kogu elu ei keerleks toidu ümber

Kui mõistad, kuidas inimene toimib, on üsna lihtne end juhtida. Üks inimeseks olemise seaduspärasus on see, et mida suuremat vastupanu me osutame, seda tugevamaks muutub vastasjõud. Ehk mida rohkem püüad ahvatlusi vältida, seda ahvatlevamana ümbritsevad valikud tunduvad.