Ei viitsi suvel purkidega mässata? 8 nippi, kuidas suvesaadusi kiirelt ja lihtsalt hoiustada

Kuigi hoidiste tegemine on mõnus, ei ole kiiretel suvepäevadel alati võimalik mitmetunnist purkidega mässamist ette võtta. Kuidas hoiustada värsket kraami nii, et see raisku ei läheks? Külmutamine, kuivatamine või õhukindel karbike – valikuid on palju, kuid mida millisele aiasaadusele valida? Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalul on jagada hulga häid nippe.