„Mulle väga meeldib ema pitsa – paks kodupitsa. See on veidi veider, kuna ei ole nagu Itaalia pitsad. Kui ma sellest teistele räägin, siis nad imestavad, et appi, kuidas seda üldse saab pitsaks nimetada. Aga kui ma koju tulen, siis ma alati ütlen emale: „Ma tahan kindlasti seda pitsat!“ Ema teebki. Kui ma siis tulen ja kodus ootab see pitsa, siis ma olen nii õnnelik, et söön põhimõtteliselt üksinda selle ära – sest ei saa seda tihti, ma ei käi väga sageli kodus,“ jutustab Eneli Oma Maitsele antud usutluses.