Toitlustusvaldkonna eksperdid: külastajate ootused restoranidele on väga kõrged

„Nii nagu on inimesed erinevad, on ka nende ootused söögikohtadele erinevad. Mulle aga tundub, et Eestis on järjest enam väga teadlikke toidunautlejaid, kes ei lähe restorani pelgalt aega veetma või kõhtu täitma. Sageli oskavad need inimesed ka ise hästi süüa valmistada ja nii on ootused toidukohtadele tõusnud. Otsitakse uusi maitseid ja trende,“ lausus Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) tegevjuht Killu Maidla.