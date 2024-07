Rannavalvest ja botaanikaaiast profikööki: julgete naiste kannapööre restoranimaailmasse

Raba! on aasiapäraste poke-kausside restoran, mille omanik Karmen Kähr õppis maastikuarhitektuuri, töötas Tallinna linnaaednikuna ning juhtis pea kümme aastat Tallinna Botaanikaaeda, kuid tundis, et vajab loomingulist väljundit. „Võtsin vaheaasta, tegelesin sisekaemusega ja kokkasin iga kuu ühe suurema õhtusöögi sõpradele. Ühel õhtusöögil jõudsidki sõbrad soovituseni, et ma peaksin söögikoha avama,’’ räägib Karmen. ’’Kuigi ma ei olnud selle mõttega just väga kaua mänginud või seda enda eluunistuseks pidanud, tundus tol hetkel ajastus ideaalne,’’ lisab ta.