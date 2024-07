Maxima investeerib kliendikogemuse parandamisse

Lisaks sellele paneb Maxima olulist rõhku ka Maxima äpi arendamisele ja on hea meel tõdeda, et selle kasutusaktiivsus on kiirelt kasvamas. Äpi kasutamise julgustamiseks leiab sealt ka erinevaid sooduspakkumisi, mis on kättesaadavad vaid rakenduse kasutajatele. Juba praegu on näha, et kliendid on need uuendused hästi vastu võtnud – teenivad need ju ennekõike klientide huve ja ootusi teha enda igapäevased soodsad ostud võimalikult kiirelt ning mugavalt.