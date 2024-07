Looduslik mineraalvesi Tichė: ainulaadne maitse, mitmekülgne kasu!

Ideaalselt tasakaalustatud mineraalide kooslus

Mõnest mineraalveereservuaarist pärit vee soolade ja mineraalide kontsentratsioon on nii kõrge, et seda vett ei soovitata liiga palju juua just kõrge naatriumisisalduse tõttu. Kuid Tichė mineraalvee, mille allikas sügaval maa all avastati alles 25 aastat tagasi, kooslus on äärmiselt hästi tasakaalustatud. Põhjuseks, et aastatuhandete jooksul on see vesi maapinna sügavustes kipsi ja teisi mineraale uhtunud ning saavutanud inimorganismile väga soodsa loodusliku mineraalainete kontsentratsiooni. Tichė mineraalvees on esindatud umbes kümme erinevat mineraalainet, mis on vajalikud inimese elutähtsate funktsioonide säilitamiseks.