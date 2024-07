Lemmikloomaomanik, see Maxima kampaania on mõeldud just sulle!

Toit peab olema tasakaalustatud ja sobilik seedimisele!

Toit peaks olema valkude, rasvade ja süsivesikute sisalduse poolest heas tasakaalus, et tagada looma jaoks kõik vajalikud toitained. Hea lemmikloomatoit peaks sisaldama ka antioksüdante, nagu vitamiinid E ja C, mis aitavad tugevdada looma immuunsüsteemi ja vähendada oluliselt haiguste tekkimise riski. Samuti peaks toit sisaldama looduslikke koostisosi, mida loomadel on kergem seedida, ehk nii loomseid kui ka taimseid. Loomulikult on parem, kui toit on kõrgema lihasisaldusega, mis on toekam ning tagab vajalikud toitained. See tähendab vähem kõhuhädasid ja rohkem energiat mängimiseks.

Hoia looma aktiivsena ja jälgi tema tervist!

Tubase eluga looma puhul taga talle võimalusel liikumisruumi ja erinevaid aktiivsust soodustavaid tegevusi, nagu ronimispuud, võimalus käia erinevatel tasanditel ja mänguasjad, mis talle meeldivad. Kui loom käib ka õues, tuleks hoida rutiini, võtta regulaarselt ette ka pikemaid tiire ning lasta loomal joosta ja vabalt olla, näiteks spetsiaalselt koertele mõeldud mängualadel. Kui sa märkad, et loom on tavapärasest vähem aktiivne, mine loomaarsti juurde kontrolli – parem karta kui kahetseda, sest raviarved võivad viivitades ainult suuremaks minna.

Kindlusta oma lemmikloom, sest õnnetused ei hüüa tulles!

Me kõik oleme kuulnud kurbadest juhtumitest, kus loomaga on ootamatult toimunud õnnetus või teda on tabanud tervisehäda ning on vaja kiiret ravi. Ravikulud võivad aga suureks üllatuseks kujuneda, sest enamasti on need päris kõrged. Kindlustus tagab sulle meelerahu, sest katab ootamatud ravikulud ja õnnetused kuni 1000 euro väärtuses. Lisaks looma tekitatud kahju kellelegi teisele. On olnud juhtumeid, kus loom käitub ootamatult ja ründab kedagi. Sellistel puhkudel toetab kindlustus lausa kuni 10 000 euro väärtuses.