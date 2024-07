Toitumisterapeut selgitab: kas moosisuhkur on parem kui tavaline?

Nagu ikka, on kuskil peidus mõni „aga“. Moosisuhkur sisaldab paksendavat ainet pektiini, mida leidub ka looduses – näiteks tooretes marjades. See muudab moosi koos suhkruga tarretuvaks. Lisaks leidub sidrunhapet, mis säilitab viljade värvi ja on kasutusel ka säilitusainena. Happelise keskkonna loomisega vähendab see mõne mikroorganismi arengut.