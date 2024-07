Terve põlvkond eestlasi on üles kasvanud just toorjuustuga küpsisekoogiga, kuigi ka tavalisest kohupiimast saad selle valmis meisterdada. Toorjuust on muidugi siidisem ja kreemisem, aga tea, et vähem rasvased tooted sisaldavad enamasti stabilisaatoreid.