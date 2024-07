Peakoka suvi: Tago Põldma nipid punaste sõstarde, kummeli ja angervaksaga ning suvine Pavlova

Punane sõstar on eriline mari, millest Tago vanaema hõrgutavaid kooke valmistas: „Mina nii kannatlik ei suutnud olla, purustasin marjad kerge suhkruga ja meie enda lehmade piimast sai peale rammusa katte.“ Punane sõstar on hea oma maitse kui ka omaduste poolest - tõeline vitamiinide ja antioksüdantide allikas. Lisaks on punane sõstar mitmekülgne ja seda saab süüa värskelt, otse põõsast või kasutada paljudes erinevates retseptides, nt moosides ja želeedes, mahlades ja siirupites, pirukates ja kookides ning salatites ja erinevates kastmetes.