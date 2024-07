Igaüks saab aidata Läänemerd päästa

Läänemere hapnikutase on äärmiselt madal. Põhjuseks on õhusaaste ja tekkinud hapnikuvaegus, mis puudutab lausa 97 protsendi ulatuses Läänemerd. Eriti madala hapnikutasemega, nn surnud aladelt on kadunud mereloomad ja -taimed – kokkuvõttes mõjutab see ka inimeste elu.