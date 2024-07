Kas pesed metsmustikaid? Põhjused, miks peaksid seda tegema ja nõksud, kuidas mustikaid õigesti pesta

Metsmustikad on populaarsed marjad ja seda mitmel põhjusel: need on mahlased, magusad, maitsvad nii magusates kui ka soolastes toitudes. Väiksed viljad on ideaalsed niisama nosimiseks, kuna neid pole vaja ei koorida ega lõigata, kuid siiski on oluline neid enne söömist pesta. Kuidas pesta mustikaid nii, et need ei muutuks pehmeks ega läheks kohe hallitama?