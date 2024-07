NOSTALGIA | See õige koorene kukeseenekaste, mis ajab suu üksnes mõttest vett täis

Eestimaa metsade kuldne aare, kukeseen, on tõeline delikatess, mida armastatakse oma õrna maitse ja mitmekülgsuse tõttu. Kukeseened + värsked soolakurgid + keedetud värske kartul tilliga. Ainult selle roa pärast tasub minna seenele, sest kes teab, see teab – suu on üksnes mõttest juba vett täis.