Milline vanill on parim ning kuidas valmistada seda õiget, õrna ja kreemjat vanillikastet?

Minu kunagine suur autoriteet kokanduses, USA-s välja antav „Cooks Illustrated“ on väitnud pimetesti andmete põhjal, et nende toidutegijad eelistavad päris vanillile selle tööstuslikku sõsarat vanilliini. Lõhnataju tekitav keemiline ühend on neis väidetavalt identne, ometi ei suuda tundlikud toidutegijad „paberitööstuse kõrvalsaadust“ vanilliini tõsiselt võtta. Hinnavahe on küll kümnekordne ja originaali kahjuks, kuid upsakust vältides väidan ma siiski, et olgugi valik puhtakujuline kultuuriküsimus, siis eheda vanilli eelistamine viitab ometi peenekoelisemale maitsemeelele.