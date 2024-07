Sääsed ründavad? Asi võib olla toitumises. Mida süüa ja mida mitte, et sääski peletada

Sääsed on suvisel ajal tülikateks kaaslasteks.

Florida ülikooli entomoloog Eva Buckner toob välja, et sääski meelitavad süsihappegaas, mida me välja hingame, meie kehasoojus ning erinevad kemikaalid inimeste nahal ja higis. Sääsed tunnetavad inimesi ja just lõhna järgi sääsed toitu leiavadki. Täiskasvanud emasääsed toituvad verest ja nektarist, samas kui isasääsed toituvad ainult nektarist.