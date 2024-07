Margus Tabori avastused: Hiiumaa söögikohtades jagub kosmopoliitsust ja šokiteraapiat

Mis on Hiiumaa maitsed? Kui sa ei käigi restoranis, siis kõige lihtsam toit on see, et võtad värske kartuli suvel ja teed sinna kõrvale, nagu hiidlased ütlevad, mandilaga – paned oma hapukoore, sibula ja tilli sinna juurde. Isegi kui sul tuttav kalamees ei ole kala saanud või ta on kalad naabritele ära andnud, siis sööd kartulit ja mandilaga sinna kõrvale ja tunnedki Hiiumaa maitset.