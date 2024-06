PAASTURETSEPT | Tee pai oma kõhule toitva peedisupiga

Värske ja toitev peedisupp (30 minutit, 4 inimesele)

Peet on äärmiselt kasulik juurvili – see on suurepärane antioksüdantide allikas, kus on lisaks ka palju vitamiine ja mineraale. Antioksüdandid aitavad meie kehal võidelda krooniliste haigustega ja ka põletikega. Lisaks aitab peet ka kehal puhastuda mürkainetest. Keefiris olevad looduslikud probiootikumid teevad pai sinu kõhule ja soodustavad seedimist. Seega on peedisupp tõeliselt võimas kombo sinu tervise jaoks!

Olenevalt kui palju sul on koostisosi juba kodus olemas (näiteks muna, till, maitsestamiseks vajalikud lisandid) ning milliseid brände eelistad, peaksid saama selle supi koostisosad Maximast umbes 7 euro ringis. Paljud Well done tooted on hetkel kampaanias, mis tähendab, et hinnavõit on eriti suur. Well done on Maxima omabränd, mis pakub hea hinna ja kvaliteedi suhtega kaupasid praktiliselt kõikides tootekategooriates, olles soodsam kui paljud tuntud kaubamärgid.