KUULA | Eesti toidu kuu podcast: Kambüüsis ootavad külastajaid latika-frikadellisupp ja kaunis vaade järvele

Mehikoorma sadamas suvebaari Kambüüs pidavad Sten ja Anett Kallari ütlevad, et parim paik puhkamiseks on just Vana-Võrumaa. „Eelkõige tõmbab inimesi siia puhkama kiirest elutempost puutumatu keskkond, kuhu on hea tulla kogu perega. Lisaks kohalike roogade, eriti just kalast valmistatud toitude maitsmisele on meie juures võimalik sõita paadiga Peipsi ja Lämmijärve vetel,“ räägib Kambüüsi peremees juuni lõpus toimuvat Sisevete festivali tutvustades.