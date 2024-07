Joel Ostrat: Eesti turult leiab kõige vingemat valmistoitu

„Kui võrrelda praegu domineerivaid eelistusi valmistoidu osas kümne aasta taguse ajaga, siis tänapäeval otsitakse kindlasti palju rohkem tervislikumaid variante. Sealiha on out, mängu on tulnud alternatiivliha, mida näiteks kümme aastat tagasi veel olemaski polnud. Kana ja kala on endiselt populaarsed. Pasta- ja nuudliroad on olnud kindel valik läbi aegade, aga kindlasti on maailmaköök rohkem mängu tulnud. Näiteks Aasia maitsed ja Jaapani köök on väga populaarsed. Lisaks meeldivad inimestele üha enam erinevad tekstuurid ja oluline on ka maitsete intensiivsus – et oleks rohkem hapet, vürtsi, soolasust, magusust ja umamisust.