C-, E- ja B 6 -vitamiinidest rikas avokaado on lastele imehea. Koos vitamiinidega saavad nad ka häid rasvu, osa rasvhappeid nende hulgas on aga aju arengule lausa hädavajalikud. Hea folaadiallikana on avokaado kasvavale organismile suurepärane valik.