KUHU MINNA? | Lõuna-Eesti söögikohad võluvad oma lihtsuse ja armastusega toidu vastu

Paljude teed viivad suvisel ajal Lõuna-Eestisse, nii-öelda maale. Kui reis lõunapoole ette võtta, tuleb aga silmas pidada, et nii nagu suuremates keskustes on võimalus söögikohta niisama sisse astuda, siis Valgamaal see nii lihtne pole ja selleks, et kindlustada parimad elamused ja nautida teekonnal ka häid maitseid, tuleb teha üksjagu eeltööd.