VIDEO | Grilli- ja õllesoovitused jaanilõkkele ja teistekski suvegrillideks

Suviste grilliõhtute klassika on kindlasti paljude jaoks kaelašašlõkk sibula- ja äädikamarinaadis, mida on õigesti valmistades võimalik kenasti magusaks timmida. Kõrvale pakub Jürgen samuti klassikalist jooki – alkoholivaba Saku Originaali. Sh rõhutab Saku õllesaadik, et parima maitseelamuse saavutamiseks tuleb õlut ka klaasis serveerida selliselt, et jook saaks kaetud vahuga.