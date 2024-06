GRILLIRETSEPT | 3 üllatavat lisandit, mida valmistada liha kõrvale

1. Ananass tšillise kastmega

Selleks on vaja sul:

1 värsket ananassi

2 spl tšillikastet

1 spl oliiviõli

1 tl laimimahla

Näpuotsatäis soola

Valmistamine:

Koori ja lõika ananass parajateks tükkideks. Sega kausis tšillikastme, oliiviõli, laimimahla ja soolaga. Lisa ananassitükid kastmesse ja sega hoolikalt läbi. Seejärel aseta ananassitükid grillile ning oota kuniks need on kergelt pruunistunud. Kui ananass valmis, siis aseta need taldrikule. Ongi serveerimiseks olemas magus-vürtsikas kombinatsioon, mis sobib ideaalselt liha kõrvale.

2. Portobello seened tomatisalsa ja sinihallitusjuustuga

Selleks on vaja:

4 suurt portobello seent

2 suurt tomatit

1 väike sibul

1 küüslauguküüs

2 spl oliiviõli

50g sinihallitusjuustu

Näpuotsatäis soola ja pipart

1 spl hakitud värsket peterselli

Valmistamine:

Alusta seente puhastamisest ja eemalda ka varred. Haki tomatid, sibul ja küüslauk peeneks ning sega kokku tomatisalsa valmistamiseks. Lisa ka oliiviõli, soola ja pipart. Määri oliiviõliga kokku ka portobello seened ja aseta need grillile küpsema. Kui seened on pehmed, tõsta need grillilt ja täida tomatisalsaga. Pudista peale sinihallitusjuust ja lase sellel veidi sulada. Puista peale ka hakitud peterselli ning ongi järgmine lisand serveerimiseks valmis.

3. Maisitõlvikud kõvajuustu ja murulauguga

Selleks läheb vaja:

4 maisitõlvikut

2 spl võid (eelnevalt sulatatud)

50g riivitud kõvajuustu (nt parmesan või pecorino)

2 spl hakitud värsket murulauku

Soola ja pipart

Valmistamine:

Maitsesta maisitõlvikud soola, pipraga ning määri need kokku sulatatud võiga. Seejärel aseta maisitõlvikud grillile ja küpseta, kuni need on kuldpruunid ja pehmed. Võta maisitõlvikud grillilt ja puista peale kõvajuust ja lõpuks hakitud murulauk. Serveeri koheselt.

Need kolm kiiret ja lihtsat lisandit teevad grillipeo kohe erilisemaks ning pakuvad liha kõrvale mõnusaid maitseelamusi kõikidele külalistele. Ära ka unusta, et kõik grillimiseks vajaliku hea hinnaga leiad Maximast. Tutvu meie jaaninädala pakkumistega SIIN.

Head isu!