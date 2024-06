Oma Maitse grillinipid: kuidas grillida kala nii, et see resti külge kinni ei jääks? Vaata nii suure kui väikese kala valmistamise nõkse

Grillitud kalal on nii mõnus suvine mekk! Kuid nii suurte kui väikeste kaladega juhtub tihtipeale see, et nahk kleepub grillresti külge nii kõvasti kinni, et kalu ümber keerata on praktiliselt võimatu ja need pudisevad laiali. Lisaks kiputakse kalu üle küpsetama. Selliseid olukordi on paari lihtsa nõksuga õnneks võimalik vältida.