Willy „H“ Wonka oma „uues“ laboris ehk kuidas toiduleiutaja Jaan Habicht isiklikus vabrikus šokolaadi uuendab

„Ma olen üldhariduselt geneetik, erihariduselt molekulaar-mikrobioloog, kes tegeleb mikroobidega molekulaarsel tasemel. Doktoritöö kirjutasin aga hoopis põlevkiviõlijäätmetega seotud teemadel ja on selgunud, et šokolaadis ning põlevkivis on palju samu aroomiühendeid – need on vaid eri pidi kokku seotud,“ mainib Habicht, kui pargin auto Peedul kollase labori ette ja esimese šokolaadiga suu „magusaks“ teen.