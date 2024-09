Väike toidutripp naabrite juurde! Helsingi-Tallinn-Riia ehk Michelini tärnidega pealinnades söönuks

Kõigis kolmes pealinnas söönuna saab hakata kokku lappima põnevat kaleidoskoopi erinevustest, sarnasustest, kuid peamiselt põnevatest kohtumistest, mis alati meeldivalt õilistavad. Üks on kõikides pealinnades sama: hästi süüa ja juua saada pole keeruline, kelmikalt piire katsuvate kokkade puudust pole samuti. Hinnad on kõikide pealinnade menüüsid uurides ootamatult võrdsustunud (sic!), mis tähendab, et hea toidu järele tasub sõita just sinna, kus põnev tundub.