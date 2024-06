KUULA | „Tervis toidust“: praktilised näpunäited, kuidas poes tervisesõbralikke valikuid teha

Saatejuht ja toitumisnõustaja Elis Nikolai-Vendla jagab selles episoodis sulle praktilisi nippe, mida poes käies tähele panna, kui soovid võimalikult teadlikult toituda. Pole ju saladus, et need head valikud tuleb juba poes ära teha, sest kui haarata kauplusest koju kaasa mitte nii tervisesõbralikke toiduaineid, siis kodus on nendele juba oluliselt raskem vastu panna. Seda teab Elis ka omast kogemusest!