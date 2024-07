Peakoka suvi: Ristorante Flavore peakoka Kārlis Rūdolfs Aiše magustoit viib otse Itaaliasse - virsiku-zabaglione värskete maasikatega

Kārlis on pärit Läti pealinnast Riiast, kuid hetkel elab Tallinnas ning töötab peakokana Itaalia restoranis Ristorante Flavore. „Kokkamine on olnud mu kirg kogu elu. Alustasin lihtsatest toitudest, kuid aegade jooksul kogutud teadmiste ja oskuste toel kujunes sellest karjäär. Minu armastus toidu ja toiduvalmistamise vastu on siiani ainult kasvanud ning armastan jagada seda oma sõprade, pere ja restoranikülastajatega,“ tutvustab mees ennast Oma Maitsele.