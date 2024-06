3 suurt kinolina ja 12 ekraani | Hiiu Pubi on jalkaelamusteks valmis

Jalgpalli kõrvale

Ükski jalgpalliülekanne pole täiuslik ilma maitsvate suupistete ja jookideta. Selleks suveks ja jalka EM-iks valmistudes on Hiiu Pubi aseri ja gruusia grillimeistrid pead kokku pannud ning tulnud lagedale eriti maitsvate ja mahlaste šašlõkkidega, mis tulevad loomulikult otse elavalt tulelt. Menüüs on lehtpuusüte kohal küpsenud rammus sealihašašlõkk, pisut kergem, meeldivalt mahlakas kanašašlõkk, ljulja kebab Lähis-Ida köögi sõpradele ning korralik grillivalik kahele. Kõigi nende roogade juurde käib piprakaun, sibul ning värske kurk ja tomat, kõrvale soovitame tellida kas klassikalisi friikartuleid, magusa kõrvalmaitsega bataadifriikaid või miks mitte kas kartulipüreed või hoopis justkui suvesse loodud grillitud köögivilju.

Neile, kes soovivad siiski midagi muud, pakume jätkuvalt muidugi ka ühte Hiiu Pubi ja terve linna kõige popimat kõhutäit – pubi meisterkokkade suursaavutust, konkurentsitult parimat šnitslit planeedil nimega Eesti! See on suur nagu tõllaratas ning meeldivalt õrna tekstuuriga! Tõeline kunstiteos, mis sobib nii jalka EM-i kõrvale kui ka muidu, miks mitte mõnusaks lõunasöögiks suviselt soojal laupäeval või pühapäeval!

Kui pearoast üksi ei piisa või on soov lihtsalt suu magusaks teha, siis värskenduskuuri on läbi teinud ka magustoidumenüü.

Linna parim terrass

Neile aga, kellele jalkamelu on liiast või kes lihtsalt tahavad mänguülekannete vahel veidi värsket õhku hingata ning saada osa aedlinna rahust ja vaikusest, on loomulikult avatud Hiiu Pubi suveterrass! Parim terrass linnas – juba kasvõi seepärast, et siin istudes valdab igaüht tunne, nagu ta polekski linnas! Puuduvad Hiiul ju kesklinna ängistavad kõrghooned, linnamüragi on taandunud kuskile taustale, ümberringi on hoopis lopsakas ja lokkav loodus ning romantiline aedlinn oma väikeste majade ja rohelusse kasvanud aedadega. Kas on veel kaunimat kohta õhtuse õlle- või veiniklaasi kõrvale? Ega vist…