Kui magus on elu! Prantsuse köögi dekadentsi tipud

Prantsuse koogid ja saiakesed on tuntud ja armastatud kogu maailmas. Neid süüakse kohvikutes ja restoranides ja küpsetatakse kodudes üle ilma. Või, munad, täispiim ja koor on Prantsuse köögi tugisambad. Mâitre pâtissier ehk meisterkondiiter käärib oma valgel töökuuel käised üles, lisab nisujahu ja suhkrut, ehk ka veidi tärklist ja vahel mandlijahu, ning loob samast toorainest imelisi tainaid ja kreeme. Vanill ja tume rumm on signatuurmaitsestajad, neid kulub mâitre pâtissier’il kõvasti.