RETSEPTID | Olümpiasuvi Prantsuse köögi moodi! Chateaubriand, bouillabasse, ratatouille ja teised ilmakuulsad klassikud koduses võtmes

Prantsuse kokakunstist paari lausega kirjeldada ei ole võimalik. See on nii sügav, peensustest tulvil ja regionaalseltki erinev. Jookide eliiti kuuluv šampanja valmib Champagne’i regioonis. Peenemad pagari- ja kondiitriärid on end ritta seadnud Pariisi kesklinna tänavatel. 1895. aastal asutati Pariisis ka üks maailma prestiižseimaid kokakoole Le Cordon Bleu. Lyoni peetakse oma bistroode ja bouchon’idega maailma gastronoomiapealinnaks, kus maailma kokandustipud Bocuse d’Oril võistlemas käivad. Dijonis tehakse sinepit, burgundlased on õigustatult uhked oma Burgundia pajaroa üle, Lorraine on meile kinkinud samanimelise quiche’i. Sadamalinn Marseille on bouillabaisse’i sünnikohaks. Sealtsamast Provence’i regioonist on pärit ka kuulus köögiviljahautis ratatouille ja pikantne pirukas pissaladière. Nii Alpid, tasane viljakas sisemaa kui ka Atlandi ookean ja Vahemeri pakuvad äärmiselt mitmekesist looduslikku kasvupinda, millel kogu selle kandi toidukultuur ka põhineb.