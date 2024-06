KUULA | Toidupoe tagatoas: Rimi e-pood kasvatab pidevalt populaarsust ja võtab nüüd sihikule ka ärikliendid

„Vajaduse e-pood avada tingisid turu ja kliendikäitumise muutused. Kui me poleks Rimi e-poega turule tulnud, tähendanuks see pikas perspektiivis, et osale sihtrühmale poleks me enam turul atraktiivsed,“ hindab Lednei. Samal põhjusel otsustati kohe sedagi, et e-pood peaks olema kättesaadav kõigis Eestis enim levinud keeltes, ning nii on pood algusest peale eesti-, vene- ja ingliskeelne.