KUULA | „Tervis toidust“: toitumis-ja psühhoterapeut Sirli Kivisaar aitab lahti mõtestada toitumise ja emotsioonide seost

Räägime ka sellest, milline roll on lapsepõlvel ning vanemate ja teiste pereliikmete tehtud „süütutel“ kommentaaridel, kuidas suunata lapsi ja ka oma teisi lähedasi selliselt, et neil kujuneks tervislik suhe nii toidu kui ka iseenda kehaga ning mismoodi ära tunda erinevaid toitumishäireid. Lisaks jagab Sirli ka veidi mõtteid toidusõltuvusest ning sellest, kuidas saab igaüks teadlikult proovida emotsionaalseid isusid vähendada ning miks tasub ikka ja alati dieeditamisest ning ebavajalikest toitumisega seotud ekstreemsustest hoiduda. Igatahes saab sellest episoodist veelgi enam kinnitust, et see, kuidas me toidust mõtleme, on kohati isegi määravam kui see, mida endale igapäevaselt suhu pistame. Mõnusat kuulamist!