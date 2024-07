OLÜMPIASTAARI RETSEPT | Ujuja Eneli Jefimova kilokalorid kaovad kui tuul

Hommikul pärast trenni ma söön Audenteses tavaliselt muna ja kaks pannkooki moosiga ning jogurtit sinna kõrvale. Vahel on seal ka lihapallid või peekon. Lõunal ma alati ei jõua suppi ja praadi süüa, aga mulle väga meeldivad supid, mu lemmik on seljanka. Praeks söön kartuliputru kotletiga või kanašnitsliga, kurk või tomat kõrvale. Mul on kogu aeg ka proteiinibatoon või pähklid või lihasnäkid kaasas.