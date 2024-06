Tekiila teeb võidukäiku ja jõuab välismaa sotsiaalmeediast uue hooga kindlasti sel suvel ka meie joogivalikusse. Mis jook see selline üldse on, kuidas valida ja mida tekiilat serveerides silmas pidada, selgitab Risto Säinas, ülemaailmse baarmenide võistluse World Class eestvedaja ja Baltikumi ühe suurima jookide maaletooja Prike Brand Ambassador.

Tekiila, sool, laim- selline on meil kõige tuntum tekiila tarbimise viis. FOTO: Yulia Gust | Shutterstock