KUULA | Gurmaanist maailmaränduri Fred Ehandi soovitused toiduhuvilistele: kuidas reisides need kõige paremad toidukohad üles leida

Fred Ehand on töötanud kokana restoranides Wabadus, Ungru restos ja Tabacis ning NOA restoranis Tõnis Siiguri käe all ning täna toimetab peakokana Roseni Tornis. „NOA on see, kus ma enamus oma oskusi olen omandanud,“ tõdeb Fred. „Seal väga armu ei antud“. Oma teekonna eduni võtab mees kokku lihtsalt: „Sa pead panustama rohkem, kui sinult oodatakse!“