Premia üllatab vähem magusate pulgajäätistega

Sel suvel maiustagem vähema suhkruga

See jäätisesuvi tuleb maitsenaudinguid täis, aga mõõtu pidavalt magusamalt, sest Premia on oma jäätisevalikut sel kevadel täiendanud 40% vähema suhkrusisaldusega pulgajäätistega. Need on tõesti rikkaliku maitsega ja mõõdukalt magusad koorejäätised. 50-grammine pulgajäätis on ideaalne väike portsjon maiustamiseks. Need jäätised julgustavad ja võimaldavad teha tervislikumaid valikuid magustoitude kategoorias.