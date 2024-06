Vanillijäätis on ära tüüdanud? TikTokis levib palju kiitust saanud lihtne, tavalise jäätise tuunimiseks aga vägagi üllatav nipp

Kuigi esmapilgul tundub, et tegu on järjekordse TikToki väljamõeldisega, ei ole selles kombinatsioonis tegelikult uut midagi. TikToki viimase aja hitt on piserdada vanillijäätisele kvaliteetset oliiviõli. Ja kui tahad eriti põnevat elamust, siis lisa sinna peale veel mõni kvaliteetne soolahelves. Itaalias on jäätis koos oliiviõliga juba pikka aega olnud väga menukas ning sealt on see maitsekooslus edasi liikunud ka teistesse riikidesse. Ilmselt korjasid suunamudijad selle üles New Yorgi kuulsatest jäätisekohvikutest, kus samuti on juba aastaid pakutud jäätist koos oliiviõli, meresoola, fenkoli õietolmu ja meega.