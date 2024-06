LASTEGA ÕUES | Milliseid näkse võtta kaasa piknikule või pikemale autosõidule?

Suvisel ajal veedame ikka rohkem aega ringi rännates ja sageli on lastel õues toimetamisega nii palju tegevust, et söömine läheb sootuks meelest. Kui minna pere pisematega loodusesse või kasvõi välismaakonda lühikesele reisile, on hea maitsvad snäkid ise kaasa pakkida, sest teadupärast on terve perega väljas söömine üsna kulukas. Siit leiad ideid, mida kiiret nosimiseks kaasa pakkida!