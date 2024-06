RETSEPT | Nii mõnus suvine õhtusöök! Krõbedad rohelise sibulaga kartulipannkoogid kodujuustu, redise ja sibula salatiga

Poes müüakse rohelist sibulat pundikaupa kilesse pakendatult. Kui varred on külmikus libedaks ja limaseks muutunud, siis on viimane aeg oma harjumusi muuta! Kui ostad poest kilesse pakitud sibula, siis kasuta see ära mõne päeva jooksul. Muuda heaks tavaks seda võileivale kuhjata, kui just suuremat rooga pole plaanis ette võtta. Pane see osa, mida parasjagu ei vaja, õhukindlalt suletavasse säilituskarpi, nii püsib see külmkapis pringim. Veerikka toiduainena pole rohelist sibulat sügavkülmas hea säilitada, pigem on seda kaupluses aasta ringi saada värskelt. Kuna roheline sibul on väga õrn ega taha muljumist, siis kvaliteedi säilitamiseks haki seda kääridega või lõika terava noaga.