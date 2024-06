KUULA | „Vala välja!“: Saku õllesaadik räägib suu puhtaks ehk Kuidas tegelikult suures tehases õlut pruulitakse?

Joogisaate stuudiosse astus sisse Saku Õlletehase õllesaadik, peenema nimega Beer Ambassador Jürgen Tiisler, kellega oli kokkulepe, et räägime avatult ja ausalt kõigest, mis suurtootmisega seotud: miks on Saku õllede maitsed sellised nagu on, kuidas toimub tootmisse minevate stiilide valik, kas toorainega hoitakse kokku ka, et saada hind poes alla, miks pole tulnud juurde uusi käsitöö õlletootjaid ja nii edasi. Aga rääkisime ka õlle ja toidu kokku sobitamisest, alkoreklaami lobist, laiematest trendidest õlleturul ja ka sellest, kuidas kultusfilm „Tulnukas 2“ sundis tehast taastrükkima kultuslikke Originaal’i siniseid nokamütse.