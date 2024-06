Et nahk püsiks kaua nooruslik, tuleks päikesekahjude ennetuseks ja vähendamiseks toiduvalikusse rohkem võtta just neid toite

Mida süüa, et nahk suudaks päikesekiirte kahjulikule mõjule vastu panna?

Naha vananemise taga on kollageen ja elastiin – valgud, mille tootmist häirib C-vitamiini puudus ja oksüdatiivne stress. Nahk suudab organismi varustada D-vitamiiniga, kui näitame seda päikesele piisavalt kaua. Päikese­põletus seevastu kahjustab nahka. Päikesekahjude ennetuseks ja vähendamiseks saame oma toiduvalikusse võtta rikkalikult karotenoide ja oomega-3-rasvhappeid ja uuringutest on tulnud kinnitust, et selline toitumine alandab nahavähi riskitegureid.